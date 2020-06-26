بأمر كورونا.. دعوة حكومية لتأجيل الحمل في مصر

إسطنبول/ الخليج 365

ناشدت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، المواطنين تأجيل الحمل خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما استقبله ناشطون على مواقع التواصل بالسخرية والاستغراب.

جاء ذلك في منشور توعوي لقطاع تنظيم الأسرة والسكان التابع لوزارة الصحة.

وقال المنشور، إن "تأجيل الحمل في الظروف التي نمر بها من انتشار لفيروس كورونا أصبح أمرًا ضروريا وليس رفاهية؛ لأنه تم اكتشاف مضاعفات للفيروس قد يسبب تجلطًا للدم مما يؤثر على المشيمة التي هي مصدر غذاء الجنين، بخلاف الأعراض التي من الممكن أن يسببها للأم الحامل".

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وأضاف: "عرفنا أن الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة وبهذا الشكل تكون الحامل عرضة للإصابة بالفيروس، والحل يكون في ضرورة أن تستخدمي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة (منع الحمل مؤقتا)".

دعوة وزارة الصحة قوبلت باستغراب وسخرية من قبل ناشطين على موقع "تويتر"، الذين قال أحدهم: "يعنى تأجيل الجواز (الزواج) ولا الحمل؟".

فيما قال آخر: "طيب ما تأجلوا (عليكم بتأجيل) فتح البلد كمان (أيضا)"، بينما قال ثالث: "يعني ايه (ماذا يعني) تأجيل الحمل.. ما اللي حمل مكنش عارف إنه هيبقى فيه (لم يكن يعلم أنه سيكون هناك)كورونا من تسع شهور".

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في مصر 17 ألفا و841؛ منها ألفان و367 وفاة، و16 ألفا و338 حالة تعاف، في وقت تستعد البلاد لاستعادة جزئية للعديد من الأنشطة بدءا من غد السبت، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك لزيادة الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.