كيف تعاملت الصحة السعودية مع مرضى الفشل الكلوي المصابين بكورونا؟

وأعلنت الوزارة أن الاستفسار عن "كيفية التعامل مع مرضى الفشل الكلوي بعد تأكد إصابتهم بكورونا المستجد"، كان من أكثر الأسئلة شيوعا، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وردت الوزارة على ذلك الاستفسار، إذ أكدت أنه "يتم عزل المريض في منشأة صحية مخصصة لتقديم الرعاية اللازمة لمرضى الكلى".

© REUTERS / AHMED YOSRI

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أطلقت أمس الخميس، تحذيرا شديد اللهجة إلى المواطنين من كلمتين فقط.

وجاء التحذير على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، من كلمتين فقط، وهما "عودة بحذر".

وتابع بقوله "إما العودة بحذر وبعادات جديدة وإلا العودة إلى الحظر والإجراءات الاحترازية".

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​واستمر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بقوله "من المهم جدًا أن نتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها".

وكانت المملكة العربية السعودية قد رفعت كل القيود المفروضة بسبب مكافحة تفشي كورونا، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي لضمان عدم ظهور بؤر تفشي جديدة للفيروس.

كما أعلنت إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة وعودة الصلاة في المساجد وإقامة خطب الجمعة في مدة تصل إلى 10 دقائق فقط.