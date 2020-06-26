نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكتب الحريري على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك" اعتذارا للجميع من أهالي دائرته عن عدم قدرته على مواصلة مهامه كنائب خلال فترة المرض.
وفي بداية الشهر الجاري قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري قال، إن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بين أعضاء المجلس بلغ 7 نواب.
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وأضاف حسب الله أنه لا يعتقد أن سبب العدوى هو الوجود داخل البرلمان، لافتًا إلى أن الإصابات تعود إلى نواب من محافظات: المرج، والسويس، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والقاهرة.
وأشار إلى أن قطاع الطب الوقائي يتخذ الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المجلس على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المطهرات متوافرة، إضافة إلى بوابات التعقيم، وتوزيع الواقيات على المترددين.
ولفت متحدث النواب إلى أن المجلس سيحرص على التشديد على اتباع الإجراءات والالتزام بتقليل العمالة والمترددين على المجلس في جلسات الانعقاد التي تبدأ الأحد المقبل، موضحًا أن المجلس سيناقش الموازنة العامة للدولة، وقوانين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خلال هذه الاجتماعات.
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