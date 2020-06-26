كوريا الجنوبية تعرب عن "أسفها العميق" حيال هجوم "الحوثيين" على السعودية

وقد شن المتمردون الحوثيون في يومي الاثنين والثلاثاء هجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية على العديد من المناطق السكنية بالسعودية، ما أدى إلى تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط المحمومة بالصراعات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

© REUTERS / Khaled Abdullah

"الحكومة الكورية تعرب عن قلقها البالغ حيال الهجوم بالطائرات بدون طيارات والصواريخ على المناطق المدنية، وتعيد التأكيد على أن الهجوم على المدنيين لا يمكن التسامح معه تحت أي ظرف"، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن-تشول تعليقا على الأحداث.

وأضاف "كيم" أن كوريا تدعم الجهود الدولية الحالية الرامية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

Advertisements

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، تنفيذ عملية "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض، والتي وصفها بالعملية الهجومية الأكبر على السعودية.

وقال المتحدث إن عملية توازن الردع الرابعة "دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران".

وتستخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، لاستهداف المواقع والقوات السعودية، التي تقود التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن.