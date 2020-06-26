كورونا.. ليبيا تمدد حظر التجوال 10 أيام وتسمح بصلاة الجمعة

طربلس / الخليج 365

أعلن المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الجمعة، تمديد حظر التجوال المتخذ ضمن إجراءات مكافحة "كورونا" لمدة 10 أيام إضافية اعتبارا من السبت.

وأوضح المجلس، في بيان أن حظر التجوال سيكون من الساعة الثامنة مساء (18.00 ت.غ) إلى السادسة صباحا (4.00 ت.غ)، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث يكون الحظر كاملا طيلة 24 ساعة.

وأشار المجلس في بيانه الذي نشرته فضائية "ليبيا الأحرار"، إلى استمرار الحظر الكامل في جميع مناطق الجنوب ومنع التنقل بين المدن، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية.

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وشدد البيان على استمرار "إغلاق الأسواق الكبرى باستثناء أسواق بيع المواد الغذائية".

ووفق البيان، فإنه "سمح للمواطنين بإقامة صلاة الجمعة بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة"، دون تفاصيل.

ومع انتشار فيروس كورونا بالبلاد في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بدأت الحكومة الليبية في فرض حظر تجوال جزئي في مناطق وكلي في أخرى، ويتم تمديد مدة الحظر منذ ذلك الحين.

وسجلت ليبيا 698 إصابة بكورونا، بينها 18 وفاة، و140 حالة تعاف.

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