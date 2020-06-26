وفاة الممثل العراقي "مناف طالب" جراء إصابته بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، وفاة الفنان مناف طالب، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

ورحل "طالب" عن عمر يناهز 80 عاما، وهو أول فنان عراقي يتوفى إثر إصابته بـ"كورونا".

وقالت نقابة الفنانين العراقين في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعى رحيل الفنان مناف طالب والذي وافته المنية مساء اليوم أثر إصابته بفيروس كورونا".

وأوضح البيان أن "الفنان مناف طالب المولود عام 1940 في مدينة الكوت (وسط) أحب التمثيل مبكرا، ودفعه هذا الحب إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، وبعدها تخرج من قسم التمثيل عام 1965؛ حيث أصبح مشرفا فنيا في مديرية التربية في مدينته الكوت، ومن ثم انتقل إلى محافظة ديالى (شرق) ليمارس ذات المهنة".

وفي عام 1973، وفق البيان، تلقى دعوة من الفرقة الوطنية للتمثيل، التي كان أسسها الفنان العراقي حقي الشبلي عام 1968 ليكون أحد أعضائها، وكانت أول مشاركة له مع الفرقة من خلال مسرحية "نشيد الأرض" من تأليف الفنان بدري حسون فريد وإخراج الفنان محسن العزاوي.



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ومن المسرح، انتقل الى التلفزيون وكان أول عمل له أوائل السبعينات برنامج "أريد أبرد كلبي" من إعداد وإخراج الفنان حامد الأطرقجي.



وفي عام 2006، غادر العراق كغيره من الفنانين الذين تركوا البلاد بسبب أعمال العنف واستقر في سوريا ليواصل عطاءه الفني؛ حيث شارك في عددمن المسلسلات التلفزيونية التي أنجزت هناك ومنها: سارة خاتون، والمجهول، ومطلوب زوجة حالا، وجر السلالم، واخر أيام الصيف، والرصافي، وعش المجانين، وحب في الهند، ورائحة العاقول.

وآخر تلك الأعمال مسلسل المعتقل "نكرة السلمان" الذي يتحدث عن معاناة السجناء السياسين والفترة العصيبة التي مر بها العراق.



كما كانت له مشاركات في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة المسارح في دمشق فضلا عن إخراج عملين مسرحيين.



وسبق أن خطف كورونا العديد من نجوم الفن والرياضة العراقيين، وآخرهم اللاعب الدولي السابق، أحمد راضي، الذي فارق الحياة، الأحد الماضي.

كما أُصيبت الفنانة العراقية الكبيرة، فوزية حسن، بالفيروس، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، منذ عدة أسابيع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.