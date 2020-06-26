للجمعة الرابعة.. آلاف يؤدون الصلاة في "الأقصى"

القدس / سعيد عموري/ الخليج 365



أدى آلاف المصلين الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الرابع، بعد إعادة فتحه إثر إغلاقه لنحو شهرين ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أنّ المصلين اتبعوا إرشادات الوقاية التي طالبت بها دائرة الأوقاف الإسلامية، من ارتداء للأقنعة واستخدام مواد التعقيم.

وأشار إلى أنّ الحراس قاموا بقياس درجات حرارة المصلين القادمين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

Advertisements

والخميس، طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، المصلين بالالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية، وأهمها التزام كل مصلٍ بالكمامة واحضار سجادة للصلاة، وتطبيق التباعد وعدم الاحتكاك عند الدخول والخروج من الـمسجد وأثناء أداء الصلاة.

ولا تكشف وزارة الصحة الإسرائيلية عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا في القدس المحتلة، لكن "وحدة مكافحة كورونا في القدس" (غير حكومية) قالت في بيان مقتضب الجمعة إنه تمّ تسجيل 36 إصابة فقط خلال اليومين الماضيين بالمدينة.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، علقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس دخول المصلين إلى الأقصى، ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا، قبل أن تعيد فتح المسجد في 31 مايو/ أيار الماضي، ضمن إجراءات وقائية واحترازية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.