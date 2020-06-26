الجيش اليمني: استعدنا مواقع بالبيضاء ومقتل عشرات الحوثيين

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، استعادة مواقع عسكرية في محافظة البيضاء، إثر معارك متواصلة مع مسلحي الحوثي الذين تكبدوا عشرات القتلى.

جاء ذلك في تصريح لقائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي، حسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح الأصبحي أن "قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران التحالف، استعادت عددا من المواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء (وسط)".

وأضاف أن "المعارك أدت إلى مقتل عشرات الحوثيين، معظمهم أطفال، جثثهم ما زالت في الجبال".

وتابع: "المليشيات الحوثية لم تكسب في هذه المعركة، وإنما دفعت بالعشرات من المغرر بهم إلى الهلاك".

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ولم تعقب جماعة الحوثي على بيان الجيش، حتى الساعة 14.50 (ت.غ).

والأربعاء، أفاد مسؤول عسكري حكومي للأناضول، أن الحوثيين شنوا هجوما على منطقة "قانية"، وتمكنوا من السيطرة عليها، بعد مواجهات مع القوات الحكومية المسنودة بمسلحين قبليين.

وقانية منطقة تكمن أهميتها أنها تقع بين حدود محافظتي البيضاء ومأرب، فيما يسعى الحوثيون عبرها إلى الدخول إلى محافظة مأرب النفطية آخر معاقل الحكومة شمالي البلاد، وفق مراقبين.

والأحد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان، الأطراف المتصارعة إلى وقف التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد، مستنكرا الأعمال العدائية المتزايدة مؤخرا في محافظتي الجوف ومأرب(شمال).

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.