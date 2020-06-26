فلسطينيون في يافا ينددون بالاعتداء على مقبرة إسلامية

القدس /عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
تظاهر مئات المواطنين العرب في إسرائيل، الجمعة، وسط مدينة يافا، تنديدا باعتداء بلدية تل أبيب على مقبرة الإسعاف الإسلامية بالمدينة.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن مئات المواطنين أدوا صلاة الجمعة على مقربة من أرض مقبرة الإسعاف في يافا (شمال)، قبل الانطلاق في مسيرة وصلت وسط المدينة.
وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات منددة بالاعتداء على مقبرة الإسعاف مرددين "الله أكبر".
وكانت محكمة إسرائيلية أوقفت قبل أسبوع، تجريف بلدية تل أبيب لمقبرة الإسعاف، لكن المواطنين يطالبون بإلغاء مشروع إقامة مبنى على أرض المقبرة نهائيا.
وتقع مقبرة الإسعاف شمالي مدينة يافا، ويعود عمرها إلى مئات السنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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