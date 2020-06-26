لجنة فلسطينية تدعو للوحدة في مواجهة "اعتداءات إسرائيل"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



دعت "اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة"، الجمعة، إلى تحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن رئيس اللجنة (غير حكومية)، جمال الخضري، أن "القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية، والوحدة الوطنية أساس أي تحرك مؤثر وفاعل لحمايتها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف الخضري، أن "الحالة الفلسطينية صعبة ومعقدة بسبب السياسات الإسرائيلية من نية لضم أراض من الضفة الغربية واستمرار الاستيطان والحصار".

وأكد أنه لا يوجد خيار أمام مواجهة تلك السياسات "سوى الوحدة الوطنية برؤية شاملة تستنهض الطاقات وتواجه التحديات".

وأردف: "خطوات إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية جزء من صفقة القرن، والاحتلال بدأ فعليا في عملية الضم على أرض الواقع".

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كما طالب الخضري، المجتمع الدولي "بخطوات عملية تمنع عملية الضم، وتساهم بقوة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

واستطرد: "الاحتلال يدرك أن الصمت أكبر مشجع له للاستمرار والتصعيد".

ومنذ 2007، يسود الانقسام بين حركتي "حماس" و"فتح"، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة الغربية.



وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.



وحذرت الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم على عملية السلام بالمنطقة.

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