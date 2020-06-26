شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين “بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس”.

وقال “التويجري”: جاء ذلك على خلفية تورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء “ضاحية لبن – السويدي وشبرا – الصحافة – البطحاء – الشفا”، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.