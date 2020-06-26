شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 وافدين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية من المنازل تحت الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين (بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، لتورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء (ضاحية لبن – السويدي وشبرا – الصحافة – البطحاء – الشفا)، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات.

وأضاف المتحدث لشرطة الرياض أنه قد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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