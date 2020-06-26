"داعش" يعدم مزارعا سوريا وابنه ويسرق أغنامه في ريف الرقة

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وأوضح المراسل أن مسلحي المجموعة الداعشية التي ارتكبت المجزرة كانوا يستخدمون الدراجات النارية وآليات مموهة، وغادروا فور ارتكابهم الجريمة باتجاه عمق الصحراء باتجاه منطقة الـ55 كم التي تتحلق حول القاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة التنف على المثلث السوري العراقي الأردني، حيث ما زال ينشط تنظيم "داعش" الإرهابي فيها.
وأشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري وقوات الشرطة السورية باشرت فور حدوث المجزرة بعملية تمشيط للمنطقة التي وقعت فيها الحادثة.
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