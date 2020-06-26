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أمير الكويت يهنئ أمير قطر

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وأشاد الصباح في البرقية بما حققته دولة قطر في عهد الشيخ تميم بن حمد من إنجازات حضارية بارزة، شملت مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وسأل أمير الكويت الله تعالى أن يديم على أمير قطر موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة المسيرة التنموية في قطر، وأن يحقق لها ولشعبها كل الرقي والازدهار في ظل قيادته.

كما بعث ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقيات مماثلة إلى أمير قطر، هنآه فيها بمناسبة الذكرى السابعة لتوليد مقاليد الحكم.

من ناحية أخرى، أعلن السفير القطري لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إن الوساطة الأخيرة التي قامت بها الكويت قوبلت برفض دول الحصار.

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وأكد السفير القطري في تصريحات لبرنامج "المونيتور بودكاست" الأمريكي، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، مساء أمس الخميس، أن "الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل".

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

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