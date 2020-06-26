غزة.. الآلاف ينددون بـ"الضم" الإسرائيلي

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365

شارك آلاف الفلسطينيين بمسيرة في قطاع غزة، الجمعة، تنديدا باعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.



وجاب المشاركون بالمسيرة، التي دعت إلى تنظيمها حركة "حماس"، شوارع مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.



ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات كتب عليها "لا لضم الضفة والأغوار (شرق)".



وفي كلمة خلال المسيرة، قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، إن إسرائيل "تفتح على نفسها بابا جديدا من أبواب الصراع، وتُعيد قطار القضية الفلسطينية على السكة الحقيقية، وهي تحرير كامل فلسطين".



وأضاف البردويل أن "هذه المسيرة رسالة تأكيد الرفض الفلسطيني الموحد لقرار الضم".



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واعتبر أن إسرائيل "تستغل حالة التشرذم والاقتتال الداخلي العربي، وسعي بعض الأنظمة العربية لتطبيع العلاقات معها، لتنفيذ عملية الضم".



ودعا البردويل إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة القرار الإسرائيلي.



ويواصل الفلسطينيون تنظيم فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية وغزة، رفضاً لمخطط "الضم" الإسرائيلي.



وتشهد المنطقة حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن)، وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.



وتُشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.