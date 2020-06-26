ينتظر أمر السراج.. الجيش الليبي جاهز لتحرير سرت

وليد عبد الله/ الخليج 365



قال الجيش الليبي، الجمعة، إنه استكمل كل التجهيزات لبدء عملية تحرير مدينة سرت، غربي البلاد، من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



جاء ذلك على لسان العميد إبراهيم بيت المال، قائد غرفة عمليات تحرير "سرت- الجفرة"(تابعة للجيش)، في تصريح للأناضول.

وأكد أن "التجهيزات لعملية تحرير سرت استكملت، ونحن في انتظار التعليمات من القائد الأعلى للجيش فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي للحكومة) لبدء العملية".



وأشار بيت المال إلى أنه "تم رصد العديد من طائرات الشحن الروسية وصلت لقاعدة (القرضابية) الجوية في سرت، وآخرها كانت الخميس".



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وأوضح بيت المال أن "الطائرات التي وصلت جزء منها يحمل معدات وأسلحة وجزء آخر يحمل مقاتلين (لم يحدد جنسياتهم)".



وذكر أن "المرتزقة الروس يسيطرون على قاعدة القرضابية، وعدم استهدافها من سلاح الجو الليبي يرجع إلى وجود 3 منظومات للدفاع الجوي بالقاعدة ومحيطها".

والثلاثاء، نشر الجيش الليبي، صورا لعقود مع شركات أمنية يتم بموجبها جلب مرتزقة من سوريا للقتال مع مليشيا حفتر.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).





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