الدفاع التركية: الهدف الوحيد لـ"مخلب النمر" هو القضاء على الإرهابيين

أنقرة/الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع التركية أن عملية "مخلب النمر" المستمرة شمالي العراق لم ولن تلحق الأذى بأي مدني وأن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو القضاء على الإرهابيين.

وأكدت في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن القوات التركية تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين.

وقالت: "كما هو الحال عليه في العمليات السابقة، لم ولن تلحق عملية مخلب النمر الأذى بأي مدني، والجيش التركي يعتبر المدنيين والأراضي والمباني التاريخية والأثار الثقافية عناصر لا يمكن المساس بها".



وأضافت: "الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية في العملية المستمرة بنجاح هو الإرهاب".

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واختتم بالقول إن "جيشنا البطل الذي يواصل السير على نهج أجدادنا الذين جلبوا السلام والعدالة إلى ثلاث قارات، سيستمر في كفاحه ضد الإرهاب وفقا للقيم الإنسانية والأخلاقية والدولية وبشكل يليق بتاريخنا المجيد".

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الجاري.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.