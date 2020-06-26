هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطالبات الفائزات على المستوى الوطني في المشروع الوزاري “أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي لعام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ” وذلك بإشراف إدارة نشاط الطالبات ممثلا في المجال الفني المهني تحت إشراف مديرة الإدارة جميلة القليطي . حيث حصلت الطالبة العنود ممدوح الكلكتاوي بثانوية البشرى الأهلية على المركز الذهبي في مسار حركة وحياة ، وحصدت كذلك الطالبة مجد حسين عايض الحذيفي بثانوية بحرة المجاهدين المركز الفضي بمسار حركة وحياة . ومن جانب آخر حازت الطالبة سالي محمد غلام بخش بالابتدائية السادسة والعشرين بعد المائة على المركز البرونزي في مسار أزاهيري. وفي مسار البحث العلمي فازت الطالبة شيخة سامي عبيد العتيبي من الثانوية السابعة والخمسين على المركز البرونزي.

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كانت هذه تفاصيل خبر 4 طالبات بتعليم مكة يحصدن ميدليات ذهبية وفضية على المستوى الوطني في أولمبياد الرسم والتصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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