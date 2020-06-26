شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدروس العلمية «عن بعد» بالمسجد الحرام بدءاً من غد السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الادارة العامة للشؤون التوجهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين استئناف الدروس العلمية بالمسجد الحرام عن بعد. وأوضحت في “إنفوجراف” أن الدروس العلمية ستبدأ بدءاً من غد السبت الموافق 6 – 11 – 1441هـ. ولمعرفة مواعيد الدروس كاملة ،في الصورة أدناه: Advertisements

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