شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تُعلن تغيير نطاق «موقعها الإلكتروني» وحسابات «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي وذلك بعد الأمر الملكي الكريم القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويأتي هذا التغيير ليتوافق مع توسع الدور الإداري والإشرافي للوزارة الذي صار يشمل القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية وليتناسب مع الدلالات التي تعنيها وتحققها عملية ضم الوزارتين.

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وبحسب بيان الوزارة، فقد اقتضى تغيير حسابات الوزارة والحسابات التابعة لها عبر وسائل التواصل المختلفة لتتوافق مع النطاق الجديد للموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.