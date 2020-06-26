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وأكدت مجموعة متنوعة من أبناء الحسكة في استطلاع أجره مراسل وكالة "سبوتنيك" في الحسكة بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تثبت للعالم المتحضر مرة أخرى بأنها دولة مارقة تعمل خارج القانون الدولي، وهي الشريكة الأكبر في دمار سوريا، وحين فشلت في مهمتها إعلامياً وعسكرياً لجأت لاستخدام الأدوات الاقتصادية لمعاقبة الشعوب المقاومة لهيمنتها وإجبارها على الاستسلام والقبول بالوصاية الأمريكية".
وقال السوريون: إن "ما يسمى قانون قيصر وصمة عار جديدة تضاف لواشنطن، فهو جريمة موصوفة بحق شعب دافع عن أرضه وعرضه ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وتأكيد على أن ادعاءاتها حول الإنسانية والدفاع عنها ما هي إلا محض كذب".
© Sputnik . Attia Al-Attia
مدير المصرف التجاري السوري بالحسكة صدام الهيجل
وأجمع كل من التقته كاميرا "سبوتنيك" على "حتمية انتصار الشعب السوري وجيشه في الشكل الجديد من الحروب التي تشن ضدهم، للهجرة من بلادهم وتجويعهم، وكان صوتهم واحد (لن نجوع ولن نستسلم)".
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عامل فرن
© Sputnik . Attia Al-Attia
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نزار الحسن - صحفي
© Sputnik . Attia Al-Attia
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صاحبة محل ألبسة
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موظف حكومي
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موظف في المصرف التجاري السوري بالحسكة
© Sputnik . Attia Al-Attia
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© Sputnik . Attia Al-Attia
عامل فرن
كما انتقدوا عدم ترابط السياسات الحكومية وضعف الرواتب بعدما ذهبت الاختلالات النقدية بالقيمة الأكبر منها.
وتشهد مناطق عدة من الجزيرة السورية مظاهرات رافضة لوجود قوات الاحتلال الأمريكي وكل الجيوش المحتلة، حيث قام السكان المحليين من العشائر العربية بتصدي عشرات المرات لهذه القوات عبر الكلمة و الحجارة و العصي و الرصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر قانون قيصر بعيون السوريين على خطوط التماس مع القوات الأمريكية في الحسكة... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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