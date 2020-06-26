رغم مداولات داخلية فاشلة… وفد أمريكي في إسرائيل لبحث خرائط الضم

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا" أن وصول الوفد الأمريكي إلى إسرائيل، يأتي رغم مداولات شهدها البيت الأبيض، الأسبوع الجاري، لم تنته إلى نتيجة حاسمة.

وأوضح أن الوفد الأمريكي يضم سفير بلاده في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية، سكوت فايث، لمناقشة الخرائط الإسرائيلية الخاصة بخطة "الضم".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان" إلى أن بيروكوفيتش وفايث سيبقيان في إسرائيل عدة أيام، للقاء كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، لمواصلة مفاوضات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل.

ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

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وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.