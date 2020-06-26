قطر تعلن فشل وساطة الكويت الأخيرة لحل أزمة المقاطعة

وأكد السفير القطري في تصريحات لبرنامج "المونيتور بودكاست" الأمريكي، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، مساء أمس الخميس، أن "الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل".
وأوضح حمد آل ثاني أن المحاولة الأخيرة التي قامت بها الكويت والحراك الدبلوماسي الذي رافقها، والذي تمثل بزيارة وزير الخارجية الكويتي إلى قطر، وكذلك زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الكويت، بالإضافة للجهود الأمريكية، قوبلت برفض دول الحصار.
وأوضح السفير القطري في أمريكا أن "دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة أن تضلل تلك الإدارة، عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية، ولكن بعد أسابيع فقط أدركت الإدارة الأمريكية أن هناك شيئا خاطئا، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح".
وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
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الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع
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