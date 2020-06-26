حملها رئيس الموساد خلال لقائه بالعاهل الأردني… نتنياهو يبعث رسالة إلى عباس 

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، عن مسؤول فلسطيني - لم تسمه - أن نتنياهو بعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) مفادها أن خطة الضم لن تشمل "غور الأردن".

وأكدت القناة أن رسالة نتنياهو حملها رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في عمّان، قبل عدة أيام.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن رسالة نتنياهو أفادت بأن خطة الضم ستقتصر على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانية فقط، ما تزال غير معروفة، وإن رجحت القناة أن تكون منها مستوطنتي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم.

وادعت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن يوسي كوهين وصل إلى الأردن في مهمة رسمية، قبل عدة أيام، كلفه بها نتنياهو للقاء العاهل الأردني.

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وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن رئيس جهاز الموساد ناقش مع الملك عبد الله المعارضة الأردنية لضم "غور الأردن" ومدى تطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.

ولم تعلق المصادر الرسمية الأردنية على خبر القناة العبرية، حتى الآن.

ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.