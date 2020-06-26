الصحة: ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 1720 إصابة

رام الله-سبوتنيك. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 94 في محافظة الخليل، 6 بمحافظة رام الله والبيرة، 2 في محافظة القدس، 2 في محافظة جنين، 2 في محافظة أريحا، 5 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، 19 في محافظة بيت لحم، 1 في محافظة سلفيت ".

وأضافت الكيلة:"من بين الإصابات 11 حالة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس، عبر معبر الكرامة (3 محافظة الخليل- 2 محافظة أريحا- 2 محافظة جنين – 1 نابلس - 1 رام الله والبيرة - 1 سلفيت- 1 بيت لحم)".

وأكدت أن مجمل الإصابات بلغ 1720، في حين بلغت حالات التعافي 620، واستقر عدد حالات الوفاة عند 5 في وقت ارتفعت فيه الحالات النشطة إلى 1095.

وسبق أن قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة في بيان صحفي وصل لوكالة "سبوتنيك" مساء يوم أمس الخميس :" تم تسجيل 4 حالات تعافٍ في محافظة جنين، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في فلسطين ترتفع إلى 1588 إصابة، والإصابات النشطة إلى 963، وحالات التعافي إلى 620 حالة".

وتابعت بأن مختبرات وزارة الصحة أجرت حوالي 2500 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.