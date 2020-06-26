بعد الطابع التذكاري… العراق يكرم أحمد راضي بإطلاق اسمه على ملعب الكرخ

وأفادت صحيفة "بغداد اليوم"، مساء أمس الخميس، بأن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، شرار حيدر، أعلن استبدال اسم الملعب الكروي الخاص بالنادي إلى ملعب الساحر أحمد راضي.

ونقلت الصحيفة على لسان شرار حيدر أن "أعمال استبدال اسم الملعب إلى الساحر أحمد راضي، بدأت، الخميس، برفع الاسم القديم قبل المباشرة بوضع الاسم الجديد له، تخليدا وتكريما للاعب الدولي الذي قدم بنفس الملعب عروضه التي مازالت عالقة في الذاكرة يوم كان لاعبا للرشيد".

وتوفي نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم، أحمد راضي، يوم الأحد الماضي، عن 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وسائل إعلام أن راضي توفي قبيل نقله إلى الأردن، حيث تقيم أسرته، وذلك لاستكمال العلاج بعد تدهور حالته الصحية.