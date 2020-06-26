صورة سيدة ضمن الحرس الملكي السعودي تتصدر تويتر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





اعتلى وسم #الحرس_الملكي ترند تويتر في السعودية وحقق تداولاً كبيراً بسبب الصورة التي انتشرت لإمرأة سعودية من عناصر الحرس الملكي. وعبر العديد من المغردين عن سعادتهم وفخرهم بوقوف المرأة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات الحياة.

ودخول المرأة في الحرس الملكي لم يكن سابقة فقد دخلت سابقاً برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، إضافة إلى أعمال التفتيش والجمارك والحراسات الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في أكتوبر 2019 السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة، ففتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، ويأتي إطار تنفيذ "رؤية المملكة 2030" الداعية إلى تمكين المرأة.

ووجود النساء في المجال العسكري له إيجابيات عديدة خاصة في مجال السياحة من خلال ضرورة تواجدهن بالنسبة للحاجات والمعتمرات والسائحات لما لوجود النساء في هذه الأماكن من ضرورة بالغة.

وتشمل الرتب العسكرية المتاحة للنساء "جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة".