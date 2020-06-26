شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات روسية إيرانية حول الوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين والسفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي اليوم الجمعة، هاتفيا، الوضع في سوريا وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية (نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية):" ناقش الجانبان الوضع الحالي في سوريا وحولها، مع التأكيد على ضرورة المضي قدما بالعملية السياسية في البلاد على أساس قرار مجلس الأمن 2254، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية غير المسيسة للشعب السوري".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الإيراني.

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