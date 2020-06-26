شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لامرأة سعودية بزى الحرس الملكى واحتفاء كبير من المغردين السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "العين الإخبارى "الإماراتى ، صورة لامرأة في الحرس الملكي السعودى، وأشار الموقع إلى أن الصورة قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى وحظيت بموجة من الترحيب والفخر من مواطني المملكة، ليتم إعادة نشرها وتداولها بشكل كبير، ويظهر في الصورة، التي نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود، شابة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء، مع بعض التعديلات مقارنة بزي الحرس الملكي الذي يرتديه الرجال.

وتم التقاط الصورة داخل قاعة تم نصب علم السعودية عند مدخلها، في مؤشر على أن الصورة مأخوذة من مكان حكومي تقوم قوة الحرس الملكي السعودي بتأمينه.





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وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين كثيرين جمعهم هاشتاج "#الحرس_الملكي" في موقع تويتر، وأعيد نشر التغريدة بعناوين مختلفة اجتمعت جميعها على دور المرأة السعودية ووقوفها إلى جانب الرجل في جميع المواقف.

وكتبت الأكاديمية السعودية، ريم القحطاني، في تعليق لافت على الصورة التي اجتاحت تويتر، قائلة: "صورة الموسم"

وقالت مغردة أخرى تدعى رغد العمري: "على الرغم من تقليل البعض من مكانة المرأة السعودية إلا أنها أثبتت وجودها وأهميتها وكفاحها والقادم أجمل بإذن الله في عصر أمير الشباب محمد بن سلمان عصر تمكين المرأة"

وعلق عبدالله القحطاني على الصورة بالقول: "منظر يسر كل أبناء الوطن وفخامة تستحق الفخر".