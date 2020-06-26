شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يمنع صلاة الجمعة فى أراضى قرية حارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، العشرات من أهالي بلدة حارس غرب سلفيت، من إقامة صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال، قامت اليوم بإغلاق مداخل القرية وأقامت حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لها، ومنعت وصول نشطاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات محافظة سلفيت الذين وصلوا إلى قرية حارس لمساندة أهاليها في وجه ما تتعرض له من اعتداءات واستيطان، خاصة منطقة خربة أبو العلا.
يُشار إلى أن أهالي قرية حارس وبمساندة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحرفة فتح وفعاليات محافظة سلفيت، يقيمون الصلاة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الخامس على التوالي.
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