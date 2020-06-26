شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تنفى صحة الأنباء المتداولة عن عودة المصلين للمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين هاني حيدر، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام، وفقا لعكاظ، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية المعتمدة سواء موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهاب متحدث رئاسة شؤون الحرمين بالجميع بعدم الالتفات لأي شائعات أو أي مقولات عارية عن الصحة.

وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا 20 مارس وحتى إشعار آخر.

يذكر أنه تقرر السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، بداية من 20 يونيو، وأفادت"واس" بتواصل تعليق العمرة والرحلات الجوية إلى إشعار آخر، فيما تقام الصلوات فى المساجد وفق التدابير الصحية الاحترازية المتبعة.