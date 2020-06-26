شكرا لقرائتكم خبر عن نورى المالكى: احذر ممن يريدون الوقيعة بين شركاء الهم والوطن فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، جميع الطوائف السياسية في العراق إلى ضبط النفس وحل المشاكل بعيدا عن التدخلات الخارجية،

وقال المالكي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "ندعو الجميع الى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول بعيد عن الأحقاد والتدخلات الخارجية. وادعو جميع اخواننا المقاتلين والحكومة الى الحذر من الذين يريدون الإيقاع بين شركاء الهم والوطن".



نورى المالكي على تويتر

وأشاد نوري المالكي، بمجهودات الحشد الشعبي للحفاظ على الدولة قائلا: "الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة وعلينا احترامه وحفظ هيبته ولا يجوز الاعتداء عليه او الانتقاص منه. والدولة دولتنا وقوات مكافحة الاٍرهاب ابناؤنا الذين نعتز بجهادهم وبسالتهم ولا يجوز الانتقاص منه ومن كل قوة وطنية للدولة".

وأفادت وسائل اعلام ، بأن تصريحات نوري المالكي جاءت بعد ساعات من اعتقال 13 شخصا، أمس الخميس، في ورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

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وفي وقت سابق، أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مصادر عراقية أكدت أن قيادات سياسية في تحالف الفتح تضغط على جهات التحقيق للإفراج عن عناصر كتائب حزب الله، فيما رفض قاضي التحقيق إطلاق سراح عناصر كتائب حزب الله العراقية حتى الانتهاء من عملية التحقيق.

وعلى جانب آخر، دعت رئاسة جمهورية العراق، إلى إيقاف الانتهاكات التى تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية التى ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل، مؤكدة أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.

وكتب الحساب الرسمى لرئاسة الجمهورية العراقية، عبر حسابها على تويتر: "تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التى تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتى ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل"، موضحة أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.