شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية:حريصون على التوصل لحل ليبي ليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ،" نحن مع الشرعية الدولية ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي مشددا على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس . وأضاف الفخفاخ - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - اليوم الجمعة ، أن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، مؤكدا أن استقرار وتنمية بلاده من استقرار ليبيا.

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