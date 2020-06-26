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صباح اللياقة البدنية.. تركى آل الشيخ على جهاز السير: تمرين ممتع فى الجيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، صور له من داخل صالة الألعاب أثناء أدائه التمرينات على جهاز السير، واحتفى رئيس هيئة الترفيه بصوره فى صالة التدريبات، وكتب فى تعليقه عليها، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، "تمرين ممتع فى الجيم".

 

جاء هذا بعدما نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، قصيدة جديدة من تأليفه فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنوان: "محمد يا رسول الله.. محمد يا حبيب الله"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

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ويشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كان قد حرص قبل أيام على نشر صورة تجمعه بالفنانة القديرة رجاء الجداوى خلال تكريم لها سابق ضمن فعاليات منتدى صناعة الترفيه، التى تدهورت حالتها بسبب محاربتها فيروس .

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كما كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، عن دليل الإرشادات الخاص بالإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها قبل عودة الأنشطة الترفيهية خلال الفترة القادمة.

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ونشر آل الشيخ دليل الارشادات التى يجب اتباعها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، ليعلن عن الإجراءات الاحترازية، وكتب: "أطلقنا اليوم فى هيئة الترفيه الدليل الإرشادى لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعى وعدة جوانب تنظيمية ووقائية وسيعلن عن تاريخ العودة فى وقت لاحق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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