شكرا لقرائتكم خبر عن صباح اللياقة البدنية.. تركى آل الشيخ على جهاز السير: تمرين ممتع فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، صور له من داخل صالة الألعاب الرياضية أثناء أدائه التمرينات على جهاز السير، واحتفى رئيس هيئة الترفيه بصوره فى صالة التدريبات، وكتب فى تعليقه عليها، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، "تمرين ممتع فى الجيم".

جاء هذا بعدما نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، قصيدة جديدة من تأليفه فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنوان: "محمد يا رسول الله.. محمد يا حبيب الله"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

ويشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كان قد حرص قبل أيام على نشر صورة تجمعه بالفنانة القديرة رجاء الجداوى خلال تكريم لها سابق ضمن فعاليات منتدى صناعة الترفيه، التى تدهورت حالتها بسبب محاربتها فيروس كورونا.

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كما كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن دليل الإرشادات الخاص بالإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها قبل عودة الأنشطة الترفيهية خلال الفترة القادمة.

ونشر آل الشيخ دليل الارشادات التى يجب اتباعها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، ليعلن عن الإجراءات الاحترازية، وكتب: "أطلقنا اليوم فى هيئة الترفيه الدليل الإرشادى لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعى وعدة جوانب تنظيمية ووقائية وسيعلن عن تاريخ العودة فى وقت لاحق".