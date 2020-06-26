شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: خطط الاستثمار بالمجال الصناعي في صلب رؤية الإمارات المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، جولة تفقدية لمتابعة العمل في شركة ستراتا، والتقى العاملين في الشركة للوقوف على آخر نتائج العمل، ونشر بن زايد صور من لقاءه مع العاملين في الشركة على حسابه بـ"تويتر"، وعلق قائلا: "التقيت أبنائي العاملين في شركة ستراتا، المشروع الرائد في صناعة الطيران وأحد إنجازاتنا الصناعية الوطنية الذي اكتسب الثقة العالمية وأثبت قدرته التنافسية في الصناعات المتقدمة.. خطط الاستثمار في المجال الصناعي في صلب رؤية الإمارات المستقبلية".

وكان قد اطلع الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، على سير الأعمال ومبادرات النمو والتطوير في منشآت أدنوك في الرويس، معربا عن فخره بالجهود المبذولة من الفرق العاملة، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء الزيارة، وعلق "اطلعت على سير الأعمال ومبادرات النمو والتطوير في منشآت أدنوك في الرويس.. فخور بجهود الفرق العاملة لضمان استمرارية الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني.. الإمارات ماضية في العمل على تطوير قدراتها في قطاع الطاقة وتعزيز قاعدة صناعية متطورة لبناء اقتصاد مستدام".



محمد بن زايد خلال تفقد الشركة

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وعلى جانب آخر، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية، والرفض القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي .. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية .. نتحرك سياسيًا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".