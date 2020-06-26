سجل الفائزين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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في ما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد انطلاقه مرة أخرى في موسم 1946-1947 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية.
1947 ليفربول
1948 آرسنال
1949 بورتسموث
1950 بورتسموث
1951 توتنهام هوتسبير
1952 مانشستر يونايتد
1953 آرسنال
1954 ولفرهامبتون واندرارز
1955 تشيلسي
1956 مانشستر يونايتد
1957 مانشستر يونايتد
1958 ولفرهامبتون واندرارز
1959 ولفرهامبتون واندرارز
1960 بيرنلي
1961 توتنهام هوتسبير
1962 إبسويتش تاون
1963 إيفرتون
1964 ليفربول
1965 مانشستر يونايتد
1966 ليفربول
1967 مانشستر يونايتد
1968 مانشستر سيتي
1969 ليدز يونايتد
1970 إيفرتون
1971 آرسنال
1972 ديربي كاونتي
1973 ليفربول
1974 ليدز يونايتد
1975 ديربي كاونتي
1976 ليفربول
1977 ليفربول
1978 نوتنغهام فورست
1979 ليفربول
1980 ليفربول
1981 أستون فيلا
1982 ليفربول
1983 ليفربول
1984 ليفربول
1985 إيفرتون
1986 ليفربول
1987 إيفرتون
1988 ليفربول
1989 آرسنال
1990 ليفربول
1991 آرسنال
1992 ليدز يونايتد
1993 مانشستر يونايتد
1994 مانشستر يونايتد
1995 بلاكبيرن روفرز
1996 مانشستر يونايتد
1997 مانشستر يونايتد
1998 آرسنال
1999 مانشستر يونايتد
2000 مانشستر يونايتد
2001 مانشستر يونايتد
2002 آرسنال
2003 مانشستر يونايتد
2004 آرسنال
2005 تشيلسي
2006 تشيلسي
2007 مانشستر يونايتد
2008 مانشستر يونايتد
2009 مانشستر يونايتد
2010 تشيلسي
2011 مانشستر يونايتد
2012 مانشستر سيتي
2013 مانشستر يونايتد
2014 مانشستر سيتي
2015 تشيلسي
2016 ليستر سيتي
2017 تشيلسي
2018 مانشستر سيتي
2019 مانشستر سيتي
2020 ليفربول
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