سجل الفائزين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

في ما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد انطلاقه مرة أخرى في موسم 1946-1947 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. 1947 ليفربول

1948 آرسنال

1949 بورتسموث

1950 بورتسموث

1951 توتنهام هوتسبير

1952 مانشستر يونايتد

1953 آرسنال

1954 ولفرهامبتون واندرارز

1955 تشيلسي

1956 مانشستر يونايتد

1957 مانشستر يونايتد

1958 ولفرهامبتون واندرارز

1959 ولفرهامبتون واندرارز

1960 بيرنلي

1961 توتنهام هوتسبير

1962 إبسويتش تاون

1963 إيفرتون

1964 ليفربول

1965 مانشستر يونايتد

1966 ليفربول

1967 مانشستر يونايتد

1968 مانشستر سيتي

1969 ليدز يونايتد

1970 إيفرتون

1971 آرسنال

1972 ديربي كاونتي

1973 ليفربول

1974 ليدز يونايتد

1975 ديربي كاونتي

1976 ليفربول

1977 ليفربول

1978 نوتنغهام فورست

1979 ليفربول

1980 ليفربول

1981 أستون فيلا

1982 ليفربول

1983 ليفربول

1984 ليفربول

1985 إيفرتون

1986 ليفربول

1987 إيفرتون

1988 ليفربول

1989 آرسنال

1990 ليفربول

1991 آرسنال

1992 ليدز يونايتد

1993 مانشستر يونايتد

1994 مانشستر يونايتد

1995 بلاكبيرن روفرز

1996 مانشستر يونايتد

1997 مانشستر يونايتد

1998 آرسنال

1999 مانشستر يونايتد

2000 مانشستر يونايتد

2001 مانشستر يونايتد

2002 آرسنال

2003 مانشستر يونايتد

2004 آرسنال

2005 تشيلسي

2006 تشيلسي

2007 مانشستر يونايتد

2008 مانشستر يونايتد

2009 مانشستر يونايتد

2010 تشيلسي

2011 مانشستر يونايتد

2012 مانشستر سيتي

2013 مانشستر يونايتد

2014 مانشستر سيتي

2015 تشيلسي

2016 ليستر سيتي

2017 تشيلسي

2018 مانشستر سيتي

2019 مانشستر سيتي

2020 ليفربول

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