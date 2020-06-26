رسالة “عبدالفتاح” تثير جماهير الأهلي

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أبدت جماهير الاهلي دهشتها من رسالة نشر لاعب الأهلي ” عبدالفتاح عسيري” ، حيث واعتبرها الكثيرون رسالة لاستفزاز مجلس إدارة الفريق في ظل انتشار أنباء حول رفضه تجديد العقد ورغبته في الرحيل عن قلعة الكؤوس النادي.
وكان لاعب الأهلي قد نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” صورة من غرفته، وكتب فوقها تعبيرًا غريبًا لم يلقَ إعجاب الجماهير الأهلاوية، حيثُ قال:“خله يعيش بغفوته، الين يعرف من فقد”.
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