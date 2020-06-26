ليفربول و الأرقام القياسية

توج ليفربول بطلا لإنجلترا لأول مرة في 30 عاماً قبل 7 جولات من النهاية وربما كان الأفضل في ألقابه 19 التي حققها في الدوري بعد سيطرة مطلقة هذا الموسم.

وفيما يلي الأرقام القياسية التي كسرها هذا الموسم:

* حسم فريق المدرب كلوب اللقب قبل 7 جولات من النهاية ليتفوق على مانشستر يونايتد (2000-2001) ومانشستر سيتي (2017-2018) اللذين حسما اللقب قبل 5 جولات من النهاية.

* فوز ليفربول 4-0 على كريستال بالاس يوم الأربعاء كان رقم 23 على التوالي على أرضه في الدوري ليكسر رقم سيتي البالغ 20 انتصاراً متتالياً ما بين 2011 و2012.

* كان فوز ليفربول 3-2 على وست هام يونايتد في فبراير (شباط) هو انتصاره 18 على التوالي في الدوري معادلاً رقم سيتي، وخسر الفريق المباراة التالية في ملعب واتفورد.

* فاز 4-0 على ساوثامبتون في أول فبراير (شباط) ليبتعد بفارق 22 نقطة عن سيتي على قمة الترتيب وهي أكبر فجوة في الصدارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل الفارق إلى 25 نقطة بعد فوز ليفربول 1-0 على نوريتش سيتي في وقت لاحق من الشهر نفسه.

* بفوزه 1-0 خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير في 11 يناير (كانون الثاني)، حقق ليفربول رقماً قياسياً في عدد النقاط في أول 21 مباراة ببطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا (61).

* فاز بمبارياته الست التالية ليصل رصيده إلى 79 نقطة من أول 27 مباراة قبل خسارته 0-3 خارج الديار أمام واتفورد في فبراير (شباط).

* بفوزه على توتنهام، حقق ليفربول رقماً قياسياً في أكبر عدد من النقاط على مدار 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (104) ليتجاوز 102 نقطة حققها سيتي وتشيلسي.

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* تغلب ليفربول على 18 من 19 فريقاً في الدوري قبل مواجهته ضد وست هام يوم 29 يناير (كانون الثاني)، وبانتصاره 2-0 على وست هام نجح ليفربول لأول مرة في تاريخه البالغ 127 عاماً في الفوز على كل فريق ذهاباً وإياباً في موسم واحد.

* أصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفاً بجميع المسابقات في ثلاثة مواسم متتالية منذ مايكل أوين بين 2000 و2001 و2002 و2003 عندما هز المهاجم المصري الشباك خلال الفوز 2-1 على بورنموث.

أرقام قياسية قد يحطمها ليفربول هذا الموسم:

* جمع ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة ويحتاج إلى 15 نقطة أخرى ليكسر الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد والذي يملكه سيتي عندما جمع 100 نقطة في موسم 2017-2018.

* يحتاج ليفربول إلى الفوز بمبارياته الثلاث المتبقية بإستاد أنفيلد ليصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ينتصر في مبارياته 19 بملعبه في موسم واحد.

* يحتاج ليفربول أيضاً لثلاثة انتصارات على أرضه ليضمن تحقيق رقم قياسي في أكبر عدد من النقاط داخل الديار في موسم واحد والذي يتقاسمه حالياً تشيلسي (2005-2006) ومانشستر يونايتد (2010-2011) ومانشستر سيتي (2011-2012) وحصد كل منهم 55 نقطة.

* انتصر ليفربول في 28 مباراة هذا الموسم ويحتاج إلى 5 انتصارات أخرى ليحطم رقم سيتي القياسي البالغ 32 فوزاً في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

* إذا فاز ليفربول بمبارياته السبع المتبقية سينهي الموسم وفي رصيده 107 نقاط محطماً رقم ريدينغ القياسي في أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي بكل درجاته (106 نقاط في 2005-2006).

* حقق سيتي الرقم القياسي في أكبر فارق نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما نال اللقب بفارق 19 نقطة في 2017-2018 وليفربول في طريقه لتجاوز هذه الحصيلة.

* انتصر ليفربول في 12 من 15 مباراة خارج ملعبه ويمكنه معادلة رقم سيتي القياسي البالغ 16 انتصاراً بعيداً عن ملعبه في موسم 2017-2018 إذا فاز بمبارياته الأربع المتبقية خارج الديار.