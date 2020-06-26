مانشستر سيتي لــ ليفربول “تستحقون اللقب”

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هنأ مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، فريق ليفربول لتتويجه بطلاً للبريميير ليغ، بعد خسارة “السيتيزنس” أمام تشيلسي بهدفين لواحد، ليهدي “الريدز” اللقب قبل نهاية البطولة بسبع جولات.
وصرح غوارديولا خلال مؤتمر صحافي عقب الخسارة أمام “البلوز” في ستامفورد بريدج “أهنئ كل جماهير ليفربول، المدرب واللاعبين، تستحقون اللقب”.
وبخسارته أمام تشيلسي، أصبح الفارق في النقاط بين ليفربول وسيتي، وصيفه، 23 نقطة، وذلك مع تبقي 21 نقطة فقط على أرض الملعب.
وأوضح المدرب الإسباني، المتوج مع سيتي بلقب الدوري في الموسمين الماضيين “قبل موسمين توجنا باللقب بفارق 25 نقطة عن ليفربول وبعدها تعافوا، الآن علينا أن نتعافى من هذا ونستعيد مستوانا”.
وتابع “رأينا أننا توجنا بثمانية ألقاب من أصل آخر 10 بطولات خضناها، لكن لا يمكنك الفوز طول الوقت. علينا أن نكون متواضعين وأن ندرك أنه لا يمكننا الفوز دائماً، علينا أن نتعلم بعدم تكرار حدوث هذا”.
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