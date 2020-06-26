الرئاسة العراقية: الانتهاكات التركية المتكررة مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية

ونشرت الرئاسة العراقية بيانا عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت فيه: "تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتي ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

وأضافت: "إن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية".

© AFP 2020 / Raad Adayleh

وقبل نحو عشرة أيام أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا على مواقع لحزب العمال، مؤكدا أن "التدخل العسكري التركي يمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري دون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حد سواء".

بعد ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في العراق فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف التركي شمالي العراق.

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وفي تصريح لراديو "سبوتنيك"، استنكر النائب عن تيار الحكمة العراقي العمليات التركية، قائلا: إن "التوغل التركي داخل الأراضي العراقية واستخدام الأجواء العراقية بدون إجازة أوموافقة الحكومة عمل مستنكر"، نافيا التقارير التي تتحدث عن تنسيق استخباراتي مع أنقرة بشأن العملية العسكرية شمالي العراق.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمالي العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

ونقلت قناة " تي آر تي" التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية، قولها في بيان: "انطلاق عملية المخلب-النسر. وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".