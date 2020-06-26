السودان يحصل على مساعدات نقدية بقيمة نحو ملياري دولار

الخرطوم- سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لمجلس الوزراء: "أكد من خلاله وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، أن السودان ومن خلال هذا المؤتمر، وجد دعما ماليا معتبراً شمل مساعدات مالية نقدية وعينية وإلغاء للديون"، كاشفا، أن" المساعدات المالية في حدود 1.8 دولار".
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أكد صالح أن "أعمال مؤتمر شركاء السودان الذي نظمته الحكومة الألمانية في برلين قد حقق نجاحا كبيراً بدليل التمثيل الواسع والمشاركات عالية المستوى لأكثر من 40 دولة"، مشيراً إلى أن" الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي وهو ما تحقق بنجاح كبير وعاد السودان عضواً فاعلاً معترفاً به في المجتمع الدولي وتم الاعتراف به عضواً فاعلا ومشاركاً إيجابيا".
وأوضح صالح: "إننا لا نريد أن نخدع أنفسنا والشعب السوداني، بأن مشكلاتنا الاقتصادية حلت"، مبينا أن "المؤتمر قدم دعما يساعد الحكومة على تجاوز المشكلات الاقتصادية التي تواجهها".
وتابع: "نعلم أن المساعدات تحتاج لمدى زمني حتى تتحقق، وهي لن تتحقق بين ليلة وضحاها لكنها تعكس الثقة في الحكومة وبرامجها للفترة الانتقالية بما فيها برامج الإصلاح الاقتصادي".
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