بعد اكتشاف ورشة لصناعة منصات الصواريخ… المالكي يدعو إلى ضبط النفس 

ونشر المالكي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، دعا خلالها جميع العراقيين إلى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول، بعيدا عن الأحقاد والتدخلات الخارجية.

وأضاف المالكي "نحذر جميع إخواننا المقاتلين والحكومة من الذين يريدون الإيقاع بين شركاء الهم والوطن".

ولفت إلى أن "الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة"، داعيا الشعب العراقي إلى "احترامه وحفظ هيبته ولا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه".

Advertisements

وأشار نوري المالكي في تغريدة أخرى إلى أن "العراق دولتنا وقوات مكافحة الاٍرهاب أبناؤنا الذين نعتز بجهادهم وبسالتهم ولا يجوز الانتقاص منه ومن كل قوة وطنية للدولة".

وجاءت تصريحات المالكي بعد ساعات من اعتقال 13 شخصا، أمس الخميس، في ورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

فيما انتشرت قوة من عناصر الحشد الشعبي ليلة أمس ضمن منطقة الجادرية.