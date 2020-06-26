وتحدث الجبوري عن وجود صفقة أدوية تديرها هيئة اقتصادية تابعة لأحد الأحزاب، فيما أكد أن مخازن وزارة الصحة خاوية من الأدوية.
وقال الجبوري، في تغريدة له على تويتر إنه "في زمن كورونا يخصصون 570 مليار دينار لشركة كيماديا للأدوية لتقوم بالتعاقد مع 4 مكاتب تديرها هيئة اقتصادية لأحد الأحزاب النافذة".
وأشار النائب في البرلمان العراقي إلى أن "مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية، واختتم التغريدة بالقول: "ويحدثونك عن سبب تفشي الوباء في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني عراقي يكشف مفاجأة حول مخازن أدوية وزارة الصحة "في زمن كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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