الرئاسة العراقية تدعو لايقاف الانتهاكات التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الرئاسة العراقية، اليوم /الجمعة/، إلى ايقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية العراقية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية. وأكد الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار،ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية"، مشيرا إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية و الملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية .



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