شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الفعاليات الاحتفالية فى الشارقة إلى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة، قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح، وقاعات المناسبات، والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة، للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19)، ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم، وذلك بتوجيهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وفق صحيفة البيان .

وأوضح القرار أن التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو المقبل ويعمل به حتى نهاية يوليو علماً بأن المدة قابلة للتمديد، وكانت الهيئة الوطنية لإدارة ⁧‫الطوارئ والأزمات‬⁩ والكوارث في الدولة عن السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من 24 يونيو.

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وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث عن اكتمال وانتهاء ⁧ برنامج التعقيم الوطني‬⁩ في مختلف أرجاء دولة ⁧الإمارات‬⁩.

من جانبها أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.