فلسطين: قرار بلجيكا يؤكد تشكيل جبهة دولية رافضة لمخططات الضم الإسرائيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية، في إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل.
وأكد المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الجمعة/ - أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.
وقال المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، وهناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام أبرتهايد في فلسطين".
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