شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح تدعو لتطبيق قرار البرلمان البلجيكى بشأن خطط الضم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذ فجر اليوم /الجمعة/، وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة.
وقال المتحدث باسم فتح جمال نزال - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)- إن فتح تثمن وقفة البرلمان البلجيكي مع العدالة والسلام الدوليين، من خلال موقفه المشرف ضد النزعات التوسعية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان جديد هو "تطبيق القانون الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت احتلال عسكري غير شرعي.
ودعت فتح، إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض العقوبات على الاحتلال من قبل الحكومات الأوروبية وعالميا، باعتبار ذلك الفرصة الصحيحة لحماية القانون الدولي والعدالة بعيدا عن وقفة المتفرج من بعيد، ودرءا لمخاطر سيادة مفهوم شريعة الغاب.
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