الدفاع التركية: تفكيك 6 قذائف هاون زرعها إرهابيون شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تفكيك القوات الخاصة 6 قذائف هاون معدة للتفجير، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، عبر حسابها على "تويتر".

وأوضحت الوزارة أنه تم تفكيك 6 قذائف هاون زرعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" في مناطق سكنية؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

Advertisements

وأشارت إلى أن فرق إزالة الألغام عملت على تفكيك وتدمير القذائف، وسط تدابير أمنية دون إلحاق أي أضرار بالسكان.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.