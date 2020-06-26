كورونا.. 3 وفيات بالسودان و160 إصابة في فلسطين وليبيا

عواصم عربية/ الخليج 365



سجل السودان، الجمعة، 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت فلسطين 132 إصابة بالفيروس، و28 في ليبيا، وفق بيانات رسمية.



وقالت الصحة السودانية، إنها سجلت 3 وفيات بكورونا، و100 إصابة، وتعافي 106 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 9 آلاف و84، بينهم 559 وفاة، و3 آلاف و912 حالة تعاف.



وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 132 إصابة بالفيروس، 94 منهم في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، المغلقة منذ نحو أسبوع.



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وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1720، بينها 5 وفيات، و620 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الشرقية المحتلة.



وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، تسجيل 28 إصابة بكورونا، وحالتي شفاء من المرض.



وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 698، بينهم 18 وفاة، و140 متعاف.



وإجمالا تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى صباح الجمعة، 9 ملايين و729 ألفا، توفي منهم أكثر من 492 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و263 ألفًا، وفق موقع "Worldometers".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.