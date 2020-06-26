ألمانيا تقدم 85 مليون دولار لدعم الغذاء في اليمن

محمد السامعي/ الخليج 365



أعلن برنامج الأغذية العالمي الأممي، الجمعة، تقديم ألمانيا 85 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية في اليمن.

وقال مكتب البرنامج في اليمن، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شكرا لألمانيا على تقديمها 85 مليون دولار لدعم عمليات البرنامج في البلاد".

وأوضح أن "الدعم سيصل إلى العائلات اليمنية بشكل مساعدات غذائية طارئة، ووجبات مدرسية للطلاب، إضافة إلى دعم سبل العيش"، دون تفاصيل أكثر.

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ويأتي الدعم الألماني، بعد نحو شهرين من إعلان برنامج الأغذية العالمي، تقليص المساعدات المقدمة إلى اليمن حتى النصف، بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج الأممي، في بيان له أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إن "عمليات الأغذية العالمي في اليمن تواجه نقصا حادا في التمويل إثر العمل في بيئة بالغة الصعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء (الحوثي)".

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع امتداداته الإقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، تضم أكثر من نصف سكان البلاد.

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